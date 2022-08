Número de eleitores indecisos da disputa presidencial é o menor já registrado

Em 2014, último ano em que houve uma candidatura disputando a reeleição, era mais que o dobro do registrado no pleito deste ano edit

Apoie o 247

ICL

247 - O baixo número de indecisos nas eleições presidenciais deste ano, da ordem de 22%, contra 49% registrado no pleito de 2014 , pode ser explicada pelo fato “de que essa é a primeira corrida eleitoral em que há mais de um candidato que já foi presidente, possibilitando que o eleitorado faça uma comparação de resultados entre os governos”.

A análise consta de um artigo de autoria de Otávio Z. Catelano, doutorando em Ciência Política pela Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos de Opinião Pública (Cesop-Unicamp), por Petra Pinheiro e Silva, bacharela em Ciências Sociais Unicamp e pesquisadora do Cesop, publicado nesta quinta-feira (25) pelo jornal O Globo.

No texto, os autores ressaltam, ainda, que “há uma grande polarização entre os dois principais concorrentes. Segundo a última pesquisa Datafolha (feita entre 16 e 18 de agosto), Lula, que já governou entre 2003 e 2010, lidera a disputa com 47% das intenções de voto. Por sua vez, Bolsonaro, que concorre à reeleição, está em segundo lugar com 32%. De acordo com a mesma pesquisa, 75% dos eleitores afirmam estar totalmente decididos sobre em quem votar”.

“Os dados de 2022 seguem sendo os mais baixos já registrados, ainda que seguidos de perto pelos dados de 2002 e 2018”, observam os autores.

“Sendo assim, o cenário de 2022 possui uma peculiaridade: é mais estável do que os anteriores. Isso pode ser uma boa notícia para o líder das pesquisas, pois Lula obtém hoje intenções de voto suficientes para ser eleito no primeiro turno. Mas também pode ser um alento para Bolsonaro, pois sua posição não está ameaçada pelos outros candidatos, o que significa que, em caso de segundo turno, sua participação aparentemente está garantida”, destaca o artigo.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.