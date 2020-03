Número de infectados por coronavírus no Brasil chega a 1,2 mil

As Secretarias estaduais de saúde contabilizam 1.201 infectados. Já são 18 mortos pela Covid-19 edit

247 - As Secretarias estaduais de saúde informam que o Brasil tem, no início deste domingo (22), 1.201 infectados pelo novo coronavírus. 18 óbitos já foram causados pela Covid-19, três no Rio de Janeiro e 15 em São Paulo.

Na tarde de sábado (21), o Ministério da Saúde informou que havia 1.128 pessoas infectadas.