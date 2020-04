Número de mortes por Covid-19 após dois meses é maior que registrado por H1N1 em 2009

Mesmo com subnotificação confirmada pelo Ministério da Saúde, o número total de casos confirmados da Covid-19 no Brasil é de mais de 35 mil, com 2 mil vítimas fatais da doença edit

247 - O número total de mortes registradas por H1N1 em 2009, no auge da pandemia, foi superado em apenas dois meses do novo coronavírus no Brasil, que teve início de contagem no dia 26 de fevereiro. A informação é do Estado de São Paulo.

No dia 22 de março deste ano, Jair Bolsonaro afirmou que "o número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus".

Mesmo sem considerar a alta subnotificação por falta de testes, reconhecida pelo próprio Ministério da Saúde, o número total de casos confirmados da Covid-19 no Brasil é de mais de 35 mil, com 2 mil vítimas fatais da doença.

