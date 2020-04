Número de pessoas mortas pela polícia cresce no Brasil em 2019

É o terceiro ano seguido de registro de aumento no número de vítimas fatais da polícia e redução do número de oficiais mortos edit

247 - O número de pessoas mortas por policiais é de 5.804 no ano de 2019, menor que o registrado no ano de 2018. O número de vítimas gerais em confronto com a polícia cresceu 1,5%. O levantamento é do portal G1, e tem como base alguns dados disponibilizados por 25 estados e o DF. Apenas o estado de Goiás se recusou a passar as informações.

As mortes de policiais caíram em 51% no ano de 2019, sendo 326 oficiais assassinados em 2018.

É o terceiro ano seguido de aumento de mortes por policiais e diminuição de oficiais mortos.

