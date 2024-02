Número de PMs diminui cerca de 30 mil no Brasil, diz relatório

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O número de policiais militares caiu 6,8% no Brasil em dez anos (2013-2023). As Polícias Civil e peritos tiveram redução de 2% em seu efetivo no mesmo período. Foi o que apontou o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Atualmente, o país tem 404.871 policiais militares e 95.908 civis, além de 17.991 peritos criminais. Há uma década, havia 30 mil PMs a mais no Brasil. Eles eram 434,5 mil, número já então inferior ao efetivo previsto pelos Estados (584.462). Em nível nacional, 69,3% das vagas existentes para PMs estão preenchidas.

De acordo com o estudo, os policiais recebem salários, em média, de R$ 9 mil, quase o dobro do restante do funcionalismo - cerca de R$ 5 mil. Falta polícia, mas não salário. Os números e os relatos dos entrevistados foram publicados no jornal O Estado de S.Paulo.

continua após o anúncio

Diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima afirmou que o "modelo de segurança pública inviabiliza por completo qualquer ideia de aumento de efetivos em razão dos custos fiscais e previdenciários e acaba sendo perverso com os próprios policiais ao gerar distorções dentro das carreiras, com desvios de função demasiados, retirando homens da atividade fim".

Presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol), Rodolfo Laterza disse que algumas das consequências provocadas pelo déficit de policiais são fragilidade no atendimento e a incapacidade de dar conta de todas as ocorrências criminais.

continua após o anúncio

"Com a falta de profissionais, se torna necessário ter seletividade de casos e dar prioridade à investigação das ocorrências mais graves, como homicídios, sequestros, violência doméstica e familiar. O ideal seria que a gente conseguisse se debruçar sobre o todo".

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: