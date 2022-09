Número de registros de clubes de tiro cresceu 113% durante o governo Bolsonaro

Até meados deste ano, o total de estabelecimentos do gênero em funcionamento no Brasil chegou a 2.095 edit

247 - A flexibilização do acesso a armas de fogo por civis resultou em um crescimento de 113,5% no número de certificados oficiais de autorização para a abertura de clubes de tiro no Brasil durante o governo Jair Bolsonaro (PL). De acordo com a coluna do jornalista Rodrigo Rangel, do Metrópoles, “a quantidade de registros concedidos a entidades de tiro desportivo saltou de 163 em 2018 para 348 em 2021”. A reportagem ressalta, ainda, que em julho deste ano o total de estabelecimentos do gênero em funcionamento chegava a 2.095 em todo o país.

Os decretos do governo Bolsonaro que flexibilizaram o acesso a armas e munições também causaram uma explosão do número do arsenal nas mãos de civis. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o número de registros dos chamados CACs (Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores), uma das bases de apoio do bolsonarismo, passou de 117.467 para 673.818 entre 2018 e meados deste ano, um crescimento 473,6%,

“A explosão do número de CACs tem preocupado as forças de segurança estaduais às vésperas das eleições. Na semana passada, integrantes do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, o CONCPC, estiveram reunidos com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e se mostraram temerosos com a combinação entre o clima de acirramento político no país e a profusão de armas legalizadas em poder da população”, destaca um trecho da reportagem.

