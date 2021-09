Número dois de Pazuello, Airton Cascavel vira réu por suspeita de estuprar criança da própria família

Apoie o 247

Revista Fórum - O empresário Airton Antonio Soligo, conhecido como Airton Cascavel, de 57 anos, considerado uma espécie de “ministro informal” na gestão do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, virou réu nesta quinta-feira (23), por suspeita de estuprar uma criança da própria família dele.

A decisão é do juiz substituto Nildo Inácio, da Vara de Crimes Contra Vulneráveis, em Boa Vista (RR).

No boletim de ocorrência contra Airton Cascavel no dia 14 de setembro, no Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente (NPCA) da Polícia Civil, a mãe da criança afirma que, no fim de semana dos dias 11 e 12 de setembro, a criança foi visitar Cascavel e voltou para casa “reclamando de dores nas partes íntimas”.

Leia a íntegra no Metrópoles.

