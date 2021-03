“Nunca teremos a versão Ciro paz e amor”, diz Cynara Menezes

A jornalista comentou sobre as declarações recentes de Ciro Gomes, que insultou a ex-presidente Dilma Rousseff no Dia Internacional da Mulher. “Ele não percebe que não há lugar para duas pessoas com esse perfil no segundo turno. De macho tóxico já basta o Bolsonaro”. Assista edit

247 - A jornalista Cynara Menezes condenou à TV 247 as recentes declarações machistas do pedetista Ciro Gomes, que, no último Dia Internacional das Mulheres, chamou a ex-presidente Dilma Rousseff de “outro aborto que aconteceu na história brasileira”.

O insulto misógino foi amplamente condenado nas redes sociais e tratado pelo ex-presidente Lula no discurso da última quarta-feira (10): “Ciro Gomes acha que ele é o que? Ele primeiro tem que se reeducar. Se ele continuar com essas grosserias, sabe qual vai ser o fim dele? Sem apoio da esquerda, sem confiança da direita e com menos votos do que as eleições que participou até agora. Ele tem que aprender que humildade não faz mal a ninguém”, disse o ex-presidente.

“Acho que o Lula foi no ponto”, disse Cynara Menezes. “Ele falou que o Ciro tem um comportamento infantil. Lula lembrou várias vezes que ele é um homem de 64 anos, que não tem que ficar nessas meninices. Em toda entrevista, ele [Ciro] dá uma frase de efeito, e cada frase é mais agressiva que a outra. Essa imagem de agressividade é uma imagem que persegue o Ciro. Não sei se ele já se deu conta disso, mas toda eleição tem gente acusando ele de ser agressivo, e ele não faz nada para mudar. Acho que nunca teremos a versão Ciro ‘paz e amor’ (risos). Isso nunca vai acontecer, porque ele parece ter gosto pela agressividade”, pontuou a jornalista.

Ataque de Ciro à Dilma Rousseff

Sobre o ataque de Ciro Gomes à Dilma Rousseff, Cynara comentou: “Achei bem feio o que ele fez com a Dilma no Dia Internacional das Mulheres, comparando-a a um ‘aborto’. Depois ele nem pediu desculpas pela frase agressiva contra a Dilma, que nunca fez nada contra ele. O que a Dilma fez contra o Ciro para ele vir contra ela com quatro pedras na mão? Eu concordei muito com o Lula. O que que custa ser mais gentil, amável com as pessoas com quem ele conviveu? Faz a crítica política! Não, ele vai na jugular, na canelada. Sinceramente, acho que a agressividade dessas pessoas se parece muito com a agressividade dos bolsominions”.

Para Cynara, a atitude de Ciro o aproxima de Bolsonaro, o que deve prejudicar sua própria imagem: “Ele não percebe que não há lugar para duas pessoas com esse perfil no segundo turno. De macho tóxico já basta o Bolsonaro. Não tem como. Assim como não tem espaço para irem duas pessoas de extrema-direita ao segundo turno, não tem espaço para irem esses dois homens agressivos. Não estou falando que Ciro é igual ao Bolsonaro, não é defensor da ditadura, da tortura, de nada disso. O que estou falando é a atitude dele agressiva, que o aproxima do Bolsonaro, e isso não é bom para ele”.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.