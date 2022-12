Nunes Marques, indicado por Bolsonaro para o STF, envia à PGR pedido do ministro da Justiça para que PF investigue Lula e Gleisi

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kássio Nunes Marques, indicado para a Corte por Jair Bolsonaro (PL), determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se pronuncie sobre um pedido do ministro da Justiça, Anderson Torres, para que a Polícia Federal investigue o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR).

De acordo com o G1, “Anderson Torres acionou a PF no mês passado. O ministro quer que a corporação apure se os petistas cometeram crimes contra a honra do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a campanha eleitoral deste ano. O caso, porém, foi parar no STF porque a PF avaliou que, como deputada federal, Gleisi tem foro privilegiado. Por isso, cabe ao Supremo avaliar se os fatos têm relação com o mandato parlamentar”.

O ministro Nunes Marques, relator do caso na Corte, solicitou que a PGR se manifeste sobre a notícia-crime porque compete ao órgão se posicionar sobre o foro e dizer se é favorável ou contrária à abertura das investigações.

