Nunes Marques nega pedido de Kajuru para abertura de impeachment contra Moraes

Metrópoles - O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta quinta-feira (15/4) o pedido do senador Jorge Kajuru (GO) para acelerar uma abertura de processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes no Senado.

“Denego a ordem de mandado de segurança, por ser manifestamente improcedente a ação, além de contrária à jurisprudência consolidada do Tribunal”, escreveu Nunes Marques.

O objetivo de Kajuru era obrigar o presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), a “promover o imediato andamento da denúncia” feita contra Moraes.

