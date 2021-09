Nunes Marques pede vista e interrompe julgamento de decretos que liberam armas de fogo

Apoie o 247

247 - O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista na análise dos processos que contestam os decretos de Jair Bolsonaro facilitando o acesso a armas de fogo no país. Com isso, não há previsão para a retomada do julgamento.

O placar atual está em três votos contrários à agenda armamentista de Jair Bolsonaro. O chefe de governo, por meio de decretos, permitiu que bolsonaristas se armassem até os dentes nos primeiros anos de sua gestão.

"A revogação desses atos careceu de motivação idônea a justificar a não implementação das ferramentas de controle neles previstas, bem como não foi acompanhada de qualquer medida paliativa ou intermediária, mesmo já transcorrido período razoável de tempo desde sua edição", afirmou o ministro do STF. (Com informações da Folha de S.Paulo).

