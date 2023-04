Nunes Marques pede vista e interrompe julgamento no STF sobre correção do FGTS

Ministros Luís Roberto Barroso e André Mendonça foram favoráveis a garantir uma correção do FGTS pela poupança e a tendência da maioria da Corte é seguir este entendimento edit

Reuters - O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista nesta quinta-feira e prometeu devolver de forma o mais breve possível o processo que questiona a atual correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Nunes Marques alegou que vai avaliar o memorial apresentado pela Advocacia-Geral da União que contestava os argumentos da ação, pedindo inclusive a extinção do feito.

Até o momento, os ministros Luís Roberto Barroso, relator da ação, e o colega André Mendonça foram favoráveis a garantir uma correção do FGTS pela poupança, com a consequente derrubada do atual uso da Taxa Referencial (TR).

A despeito da paralisação, a maioria dos ministros do Supremo deve seguir os votos já dados de Barroso e de Mendonça favoráveis a garantir uma correção maior do FGTS, segundo fontes ouvidas pela Reuters.

