Nunes Marques pede vista em ação de Bolsonaro contra inquéritos sem pedido do MPF

Metrópoles - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nunes Marques pediu vista (mais tempo para análise), nesta quarta-feira (27/10), na ação movida pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) contra a possibilidade de a Corte instaurar inquéritos sem pedido do Ministério Público Federal (MPF).

Trata-se da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 877. O julgamento virtual começou na última sexta-feira (22/10) e, até agora, quatro ministros, incluindo o relator Edson Fachin, votaram contra o reconhecimento da ação.

O presidente da República ingressou com a ação contra os inquéritos abertos de ofício em 19 de agosto deste ano. Fachin a extinguiu em 25 de agosto, ao alegar que uma ADPF não serve a esse fim. A Advocacia-Geral da União (AGU), no entanto, recorreu contra a decisão e pediu que a pauta fosse analisada no plenário da Corte.

