Nunes Marques repudia falas de Bolsonaro e presta solidariedade a Alexandre de Moraes

No grupo de WhatsApp dos ministros, Kassio demonstrou apoio a Alexandre e disse que, quando um ministro é atacado, todos o são edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - Kassio Nunes Marques, que chegou ao STF pelas mãos de Jair Bolsonaro, uniu-se aos colegas ontem, e prestou solidariedade a Alexandre de Moraes, alvo preferencial do presidente nas manifestações do 7 de setembro.

No grupo de WhatsApp dos ministros, Kassio demonstrou apoio a Alexandre e disse que, quando um ministro é atacado, todos o são.

Leia a íntegra no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE