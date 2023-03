Nunes Marques segue sem previsão de alta após 3 semanas internado

O STF informou que Nunes Marques continua a trabalhar em decisões e no plenário virtual edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques está internado sem previsão de alta no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde se recupera de uma cirurgia intestinal realizada em 16 de fevereiro.

O objetivo da internação, segundo a Corte, é garantir que o intestino do ministro volte a funcionar normalmente, o que já aconteceu. Não há, no entanto, uma data definida para o ministro deixar o hospital.

O STF informou que Nunes Marques continua a trabalhar em decisões e no plenário virtual. Ele também voltou a participar de sessões por videoconferência.

O ministro do STF Luís Roberto Barroso também está internado com problemas no aparelho digestivo. Ele foi levado ao hospital Sírio Libanês, em Brasília, nesta sexta-feira (9), para uma cirurgia de emergência. Passa por recuperação e espera deixar cuidados intensivos nos próximos dias.

