"O Brasil está muito barato" diz Abílio Diniz

"O Brasil está muito barato. Está ‘for sale’, como já disse uns anos atrás. Eles vão ter de vir porque não têm alternativa no mundo. Quem não vier rápido vai perder o bonde", diz o empresário Abílio Diniz sobre a chegada dos investidores estrangeiros no Brasil edit

Revista Fórum - O empresário Abilio Diniz disse, em entrevista à Folha, neste domingo (12), não ter dúvidas de que o investidor estrangeiro vai chegar: “O Brasil está muito barato. Está ‘for sale’, como já disse uns anos atrás. Eles vão ter de vir porque não têm alternativa no mundo. Quem não vier rápido vai perder o bonde. Em vez de pegar esse dólar valorizado contra o real, vai pegar o momento do real já mais valorizado”, afirmou.

A sua avaliação sobre o primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro (Sem Partido) é “altamente positiva”. Para ele, a condução da economia é “séria e competente”. Ele diz ainda que não haver “dúvida de que os brasileiros estão melhores do que estavam há um ano. Não estão no ideal, mas estão melhores”.

Leia a íntegra na Revista Fórum.