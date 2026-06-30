"O Brasil fará tudo o que tiver ao nosso alcance para prestar solidariedade ao povo da Venezuela", diz Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (30) que o Brasil fará todos os esforços possíveis para apoiar a Venezuela após os terremotos que atingiram o país e deixaram milhares de vítimas. Durante discurso no lançamento do Plano Safra da agricultura familiar, Lula destacou a gravidade da tragédia e encerrou sua fala com um pedido de solidariedade ao povo venezuelano. “O Brasil fará tudo o que tiver ao nosso alcance para prestar solidariedade ao povo da Venezuela”, afirmou o presidente.

A declaração ocorreu no mesmo dia em que o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, esteve em Caracas para ampliar a cooperação humanitária brasileira com a Venezuela. A agenda foi determinada por Lula e teve como objetivo identificar, em diálogo com as autoridades venezuelanas, as necessidades mais urgentes da população atingida e definir novas frentes de apoio do Brasil.

Além de Múcio, participaram da missão representantes da Caixa Econômica Federal e do Ministério das Cidades. A presença dos dois órgãos busca articular medidas para a fase emergencial e para o planejamento da reconstrução, especialmente em áreas relacionadas à infraestrutura urbana e habitacional.

Em Caracas, José Múcio se reuniu com a presidenta encarregada da Venezuela, Delcy Rodríguez, e com o ministro da Defesa venezuelano, Gustavo González López. As conversas trataram da ampliação da assistência brasileira, da organização do apoio humanitário e das prioridades para a recuperação das regiões afetadas pelos tremores.

Múcio afirmou que a missão enviada por Lula busca transformar a solidariedade brasileira em ações concretas. “O presidente nos mandou para que materializássemos a nossa mais absoluta solidariedade ao povo da Venezuela. Estamos aqui para ver onde é que nós podemos ajudar mais, fazendo uma coisa ordenada. Por isso o presidente nos mandou, os três, para que nós conversássemos e víssemos quais as prioridades nesse momento”, afirmou.

O ministro da Defesa disse que a atuação brasileira está organizada em duas etapas: o atendimento imediato às vítimas e a reconstrução. “Nós temos dois momentos com este acontecimento. O primeiro é a emergência para salvar vidas, detectar onde estão os problemas. E o segundo é a reconstrução”, declarou.

Segundo Múcio, o apoio brasileiro poderá ser ampliado conforme a evolução das necessidades apresentadas pela Venezuela. “Não estamos aqui para dizer que nossa ajuda seja só neste momento. Se precisar de mais médicos, se precisar de mais voluntários, se precisar de mais remédios... Em primeiro lugar é a absoluta solidariedade. O povo venezuelano e o povo brasileiro são irmãos”, afirmou.