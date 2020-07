O Brasil virou o país do "morra quem morrer", diz Mello Franco

Para o jornalista Bernardo Mello Franco, muitos políticos estão seguindo Jair Bolsonaro ao negar a gravidade da pandemia do novo coronavírus. ‘Agora que a pandemia ultrapassa as 60 mil vítimas, o prefeito de Itabuna informou: “Mandei fazer o decreto que no dia 9 abre. Morra quem morrer”’, diz edit