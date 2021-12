O Cafezinho sobre nova pesquisa Ipec: Moro era espuma e já murcha

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Miguel do Rosário, editor do blog O Cafezinho, avaliou que a pesquisa Ipec sobre as eleições de 2022, divulgada nesta terça-feira (14), consolida a liderança do ex-presidente Lula e demonstra a inviabilidade eleitoral da terceira via.

"Os números representam uma ducha de água fria sobre a candidatura Moro, que ainda não decolou, apesar da imensa exposição que andou tendo na mídia", afirmou Rosário em análise no blog.

No 1º cenário do Ipec, se as eleições fossem hoje, Lula teria 48% dos votos, Bolsonaro 21% Moro, 6%, Ciro Gomes, 5%, João Doria, 2%, e André Janones, 2%. No 2º cenário, o ex-presidente Lula teria 49%, Bolsonaro 22%, Moro 8%, Ciro 5% e Doria, 3%. Com esses percentuais, 49% e 48%, o petista Luiz Inácio Lula da Silva venceria em primeiro turno.

PUBLICIDADE

Segundo o editor do Cafezinho, as notícias também são ruins para Ciro Gomes, presidenciável do PDT. "Na pesquisa de setembro, Ciro chegava a 8% no cenário reduzido. Hoje, Ciro tem 5% no cenário com menos candidatos. A queda é explicada pela entrada de Moro", afirma.

Rosário apresentou um gráfico do cientista político Théofilo Rodrigues com números de todas as pesquisas divulgadas nos últimos meses. "Nele se pode notar o crescimento expressivo de Lula, e a queda de Bolsonaro, especialmente nas últimas pesquisas. Moro, por sua vez, que havia colhido algumas boas notícias nas semanas que sucederam o lançamento de sua candidatura, arrisca terminar o ano com prognósticos ruins para sua campanha", afirmou Miguel.

PUBLICIDADE

Confira:





PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: