O caminho de volta a democracia somos nós, diz Lula ao comentar apoio de FHC

Lula - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva agradeceu o apoio que recebeu do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E afirmou que a vitória nestas eleições é uma necessidade para salvar o país. A fala ocorreu neste sábado (08/10), durante coletiva de imprensa em Campinas (SP), antes de uma caminhada pela cidade.

“As pessoas estão defendendo que o caminho da volta a democracia somos nós vencermos as eleições. O encontro com FHC foi extraordinário, ele fez uma declaração pedindo voto em mim. E nós vamos fazer uma reunião com ex-presidentes do PSDB. Gente que participou do governo Alckmin. Ou seja, nós estamos recebendo apoio de todos aqueles que são democratas”, declarou.

Lula também disse que o país está “semidestruído”, com as instituições fragilizadas, o que é um risco para a democracia, e que ele e o ex-governador Geraldo Alckmin – seu candidato à vice -, querem reorganizar as coisas para que o Brasil possa fazer acontecer em benefício do povo.

“A sociedade está enxergando em nós uma saída que o Brasil precisa, um campo democrático envolvendo todos que amam a democracia. Aliás, todos que brigaram para acabar com ditadura, que estiveram no palco das eleições diretas, estão comigo. E uma grande parte daqueles que eram favoráveis a tortura estão com meu adversário. A nossa vitória está se tornado uma necessidade para salvar esse país”, completou.

