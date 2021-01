"O Exército fará a defesa de Pazuello. Ele é um importante membro da corporação", afirma especialista em Forças Armadas

Manoel Domingos Neto, um dos maiores especialistas em Forças Armadas no Brasil, apontou para a proximidade da instituição com o governo federal. Assista edit

247 - Manoel Domingos Neto, professor visitante da Universidade Federal do Piauí e um dos maiores especialistas em Forças Armadas no Brasil, expôs no Giro das 11 da última sexta-feira (28) sérias preocupações sobre a proximidade da organização com o governo federal.

Indagado sobre os laços com o Ministério da Saúde, comandado pelo general Eduardo Pazuello, Manoel disse: “As corporações farão de tudo para defender o governo, e hoje o calcanhar de aquiles é a Saúde. O Exército fará a defesa de Pazuello. Ele é um importante membro da corporação".

O professor ainda destacou o despreparo das Forças Armadas no que diz respeito à sua razão de ser: a defesa do país contra invasões externas.

"As Forças Armadas se prepararam para conter as insatisfações dos brasileiros. Não estão preparadas para enfrentar situações extremas e defender o país de uma invasão externa. Isso é resultado do que eu chamo de trilema", diz.

“Ao longo de sua existência, as Forças Armadas não sabem se querem ser militares, policiais ou políticos. Querendo ser os três ao mesmo tempo, é fracasso nos três”, completa o professor.

