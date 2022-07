"O fascismo vive do terror e do medo e vamos ter que enfrentá-los", diz Florestan Fernandes Júnior

"Não há outra saída a não ser manter a campanha na rua", completa o jornalista sobre a campanha pela candidatura do ex-presidente Lula edit

247 - O jornalista Florestan Fernandes Júnior comentou sobre a tentativa de atentado contra o ex-presidente Lula (PT) durante comício do petista na Cinelândia, no Rio de Janeiro, na quinta-feira, 7.

“Todos têm que estar mobilizados, não vamos recuar não, porque o fascismo vive do terror e do medo. Querem que a gente fique com medo, em casa, calados, aceitando o terrorismo deles”, afirmou. “Eu não vejo outra saída a não ser manter a campanha na rua”, continuou.

Ainda, Florestan comentou sobre o desespero do bolsonarismo diante da eleição – em que, segundo as pesquisas de opinião, Lula é o favorito. Por isso, o jornalista afirmou ter “quase certeza” que Bolsonaro tentará um auto-atentado para colocar a culpa nos opositores.

Ele ainda destacou que a PEC do Estado de Emergência – ou PEC Kamikaze, entre outros apelidos – é “eleitoreira”, e contraria “a legislação e as determinações da Constituição”. Nesse sentido, Florestan afirmou que os bolsonaristas “são capazes de tudo”.

