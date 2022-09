'O Lula é contra; eu sou contra', diz Alckmin sobre aborto em podcast evangélico

Apoie o 247

247 - O ex-governador e candidato a vice-presidente na chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula (PT), Geraldo Alckmin (PSB), afirmou a um podcast evangélico nesta quarta-feira (28) que tanto ele como o petista são contrários ao aborto. O aborto é um assunto sensível aos evangélicos e, de fato, o ex-presidente Lula já se disse contra, mas afirmou que o tema deve ser tratado como pauta de saúde pública.

Alckmin afirmou que o assunto não é da competência do governo federal, e sim do Congresso. Ele também disse não acreditar que qualquer aspecto da legislação atual mude nos próximos anos.

"O povo precisa ter todas as informações. Então, aborto, o presidente Lula é contra; eu sou contra. Ele foi presidente oito anos e não mudou lei nenhuma, nenhuma, nenhuma. O que é dever você fazer são políticas públicas de saúde. É preciso os jovens terem educação e informação até para não ter gravidez indesejada. E oferecer possibilidade pra evitar, métodos contraceptivos. Não há hipótese e nem é tarefa do governo. Isso é assunto do Congresso Nacional e nem acredito que vá mudar nada da lei atual", declarou o candidato em entrevista ao podcast SIMpodCRER.

Nestes últimos dias até a eleição, marcada para domingo (2), a campanha de Lula tenta ganhar terreno entre os evangélicos, que majoritariamente apoiam Jair Bolsonaro (PL), segundo pesquisas de intenções de voto. "A estratégia inclui gravação de vídeos, entrevistas e encontros com estes religiosos. A leitura entre petistas é de que Alckmin, mesmo católico, tem credibilidade e acesso a lideranças e representantes de uma classe média de evangélicos em São Paulo", destaca o jornal O Globo.

