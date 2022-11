‘O mercado está exageradamente sensível ou ansioso’, diz vice-presidente do PT

Para Márcio Macêdo (PT-SE), Lula está comprometido com a responsabilidade fiscal, mas 2023 merece um ‘orçamento de guerra’ edit

Carta Capital - O vice-presidente nacional do PT e deputado federal por Sergipe Márcio Macêdo disse ter observado exagero nas movimentações do mercado financeiro que resultaram na queda da Bolsa de Valores e na alta do dólar.

As variações ocorreram na quinta-feira 10, após o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fazer críticas a amarras fiscais e defender a ampliação de benefícios sociais para o combate à miséria.

Em entrevista ao programa Direto da Redação, no canal de CartaCapital no YouTube, Macêdo afirmou que o discurso de Lula não difere do que apresentou na campanha eleitoral.

