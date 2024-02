"O mundo precisa ouvir, ver e agir contra o que ocorre em Gaza", diz Ivan Valente

Apoie o 247

247 — O deputado federal Ivan Valente, do PSOL, endossou a denúncia feita pelo presidente Lula, durante coletina de imprensa na Etiópia, compara genocídio em Gaza a atuação de Hitler.

"A declaração de Lula sobre o genocídio que Israel promove ao Povo Palestino é correta e necessária. O mundo precisa ouvir, ver e agir contra o que ocorre em Gaza. O objetivo do Estado de Israel, comandado por Netanyahu, é a aniquilação dos palestinos. Não existe outro nome!", afirmou o parlamentar.

A declaração de Lula sobre o GENOCÍDIO que Israel promove ao Povo Palestino é correta e necessária. O mundo precisa ouvir, ver e agir contra o que ocorre em Gaza. O objetivo do Estado de Israel, comandado por Netanyahu, é a aniquilação dos palestinos. Não existe outro nome! — Ivan Valente (@IvanValente) February 18, 2024

