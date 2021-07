“O nome disso é golpe”, diz Augusto de Arruda Botelho sobre ameaça de Braga Netto ao tentar impedir eleições

247 - O advogado Augusto de Arruda Botelho usou suas redes sociais nesta quinta-feira para rechaçar a ameaça do ministro da Defesa, general Braga Netto, que condicionou a realização das eleições de 2022 ao voto impresso.

“GRAVÍSSIMO: Não é uma bravata do Presidente, não é uma cortina de fumaça, não é um destempero no meio duma live de fundo de quintal. Um General e Ministro disse com todas as letras que não haverá eleições caso não tenhamos voto auditável (?)”, disse o advogado.

O nome disso é golpe. https://t.co/4MMigSf5s3

Jair Bolsonaro não está isolado em seu projeto de implantar uma ditadura no Brasil. Ele conta com o apoio do general Braga Netto, seu ministro da Defesa e homem de confiança. É o que revelam as jornalistas Andreza Matais e Vera Rosa, em reportagem publicada no Estado de S. Paulo. "No último dia 8, uma quinta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), recebeu um duro recado do ministro da Defesa, Walter Braga Netto, por meio de um importante interlocutor político. O general pediu para comunicar, a quem interessasse, que não haveria eleições em 2022, se não houvesse voto impresso e auditável. Ao dar o aviso, o ministro estava acompanhado de chefes militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica", apontam.

A portas fechadas, Lira disse a um seleto grupo que via aquele momento com muita preocupação porque a situação era “gravíssima”. "Lira considerou o recado dado por Braga Netto como uma ameaça de golpe e procurou Bolsonaro. Teve uma longa conversa com ele, no Palácio da Alvorada. O presidente da Câmara disse ao chefe do Executivo que não contasse com ele para qualquer ato de ruptura institucional. Líder do Centrão, bloco que dá sustentação ao governo no Congresso, Lira assegurou que iria com Bolsonaro até o fim, com ou sem crise política, mesmo se fosse para perder a eleição, mas não admitiria golpe", informam as repórteres.

