"O povo brasileiro inicia um novo capítulo de direitos, cidadania e respeito", diz Janja após a posse

247 - A primeira-dama, Janja, publicou no Instagram na noite deste domingo (1) uma foto do presidente Lula (PT) subindo a rampa do Palácio do Planalto para receber das mãos de representantes do povo brasileiro a faixa presidencial.

Ela afirmou que a posse de Lula marca um novo capítulo da história do país.

"Sonho que a gente sonha junto vira conquista e realidade! Hoje é um dos dias mais felizes das nossas vidas. Todo o povo brasileiro inicia hoje um novo capítulo de direitos, cidadania e respeito. Começamos agora juntas e juntos a escrever um novo capítulo na nossa democracia. O Brasil do Futuro é agora!", publicou Janja.

