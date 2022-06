"O povo está querendo definir no primeiro turno", diz Mercadante, que também pede "pé no chão"

Ex-ministro e coordenador do plano de governo se mostrou confiante após o Datafolha, de novo, apontar para vitória de Lula já no primeiro turno da eleição edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-ministro Aloizio Mercadante, presidente da Fundação Perseu Abramo e coordenador do programa de governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que a última pesquisa Datafolha - que aponta a liderança do petista com uma ampla margem sobre os demais candidatos à Presidência da República - mostra que “a tendência que está emergindo é que o povo está querendo definir no primeiro turno". Mercadante, porém, alerta que é preciso manter “o pé no chão” e evitar as provocações de Jair Bolsonaro (PL) e seus seguidores.

A pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (23) aponta que Lula poderá vencer a eleição presidencial já no primeiro turno, pois possui 53% dos votos válidos (que excluem os votos brancos ou nulos). Jair Bolsonaro, que aparece em segundo lugar, possui 32% dos votos válidos.

“Todos os candidatos que lideravam as pesquisas a três meses das eleições presidenciais, nas nove últimas campanhas desde 1989, venceram as eleições", disse o ex-ministro à coluna da jornalista Carla Araújo, do UOL.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Com a liderança absoluta de Lula e a polarização consolidadas, a tendência que está emergindo é que o povo está querendo definir no primeiro turno", ressaltou Mercadante. Ainda segundo ele, quanto mais o eleitor comparar Lula a Bolsonaro, "mais a nossa vitória está assegurada".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Embora a pesquisa aponte a liderança incontestável de Lula, Mercadante ressaltou que é necessário "continuar trabalhando muito, com humildade e com o pé no chão, evitando as provocações bolsonaristas, que devem se intensificar com a proximidade das eleições".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE