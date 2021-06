"O povo voltou para a rua e Bolsonaro está acuado", diz Mercadante

247 - Ex-ministro da Educação e presidente da Fundação Perseu Abramo, Aloizio Mercadante comentou, em entrevista à TV 247, a grande mobilização nacional ocorrida no sábado (29) contra Jair Bolsonaro. Para ele, a conjuntura política atual já se transformou.

O Brasil entrou na onda da América Latina e já não suporta mais o bolsonarismo. "Eu vejo que o Brasil chega mais tarde porque o Brasil é muito grande. O elefante se move mais lentamente, mas quando se move é muito forte. As mobilizações estão vindo para ficar. O povo voltou para a rua, os movimentos sociais. Por isso que o Bolsonaro está acuado, porque o cerco está se fechando sobre ele. Ele se sustenta em R$ 16, 6 bilhões de emendas impositivas que ele deu [a parlamentares]. Ele abdicou de controlar o orçamento, que é uma coisa inédita", disse o ex-ministro, explicando como Bolsonaro ainda não sofreu impeachment, já que "comprou" o apoio do Centrão no Congresso.

"Mas ele está afundando na opinião pública, perdendo apoio e a mobilização popular muda tudo"", alertou.

"Dia 19 de junho será uma mobilização muito forte", disse Mercadante sobre os novos atos convocados pela Frente Fora Bolsonaro.

