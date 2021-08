"O que parece ‘desgoverno’ é campanha", diz Marcia Tiburi sobre Bolsonaro

247 - A filósofa, professora e escritora Marcia Tiburi usou as redes sociais para afirmar que os atos de aparente “desgoverno” feitos por Jair Bolsonaro fazem parte de uma campanha visando a reeleição em 2022 por meio dos "índices de aprovação e adulação de eleitores”.

“Se Bolsonaro chegar a 2022, há grande chance de ele vencer as eleições.O que parece ‘desgoverno’ é campanha. Os atos do presidente visam índices de aprovação e adulação de eleitores. A publicidade vende o “führer” ou “mito”. A turba compra pelo prazer da liquidação da política”, escreveu Marcia Tiburi no Twitter.

