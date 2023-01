"O que vi em Roraima foi genocídio", diz Lula

Presidente subiu o tom na definição do que ocorre com os ianomâmis em Roraima. "Crime premeditado contra os ianomâmis, cometido por um governo insensível", afirmou, neste domingo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu o tom na definição do que viu em Boa Vista, Roraima, neste sábado. Ele visitou a Casa de Saúde Indígena (Casai) que atende aos ianomâmis, na zona rural da capital, e viu pessoas em grave situação de desnutrição. Também soube de vítimas fatais do uso do mercúrio nos garimpos ilegais, sobretudo crianças, que também morreram de fome.

"Mais que uma crise humanitária, o que vi em Roraima foi um genocídio. Um crime premeditado contra os Yanomami, cometido por um governo insensível ao sofrimento do povo brasileiro", afirmou Lula em postagem no Twitter, neste domingo.

Depois de visitar Roraima, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que vai levar transporte e atendimento médico aos indígenas inanomâmis e acabar com o garimpo ilegal.

Lula este com ministros na visita à Casa de Saúde Indígena (Casai) Yanomami, na zona Rural de Boa Vista (RR). O Ministério da Saúde calcula que cerca de 570 crianças foram mortas pela contaminação por mercúrio, desnutrição e fome, devido ao impacto das atividades de garimpo ilegal na região.

Mais que uma crise humanitária, o que vi em Roraima foi um genocídio. Um crime premeditado contra os Yanomami, cometido por um governo insensível ao sofrimento do povo brasileiro.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/Hv5vrYw477 January 22, 2023

Presidente Lula visita povo Yanomami https://t.co/KLDm2fMKhK January 21, 2023

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.