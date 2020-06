'O que você precisa é de um habeas corpus preventivo', diz Paulo Teixeira a Bolsonaro

247 - "Depois da prisão dos seus amigos, logo a polícia vai chegar na tua família. A providência cabível é um habeas corpus preventivo".

O deputado do Partido dos Trabalhadores fez a declaração na noite desta terça-feira, demonstrando o tom da luta política durante a semana. Bolsonaro insiste no confronto com a Justiça, mas as forças democráticas revelam que não vão dar tréguas ao governo.

