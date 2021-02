“O regime está se fechando”, denuncia Talíria Petrone

A deputada federal disse à TV 247 que o golpe que derrubou Dilma Roussef, a prisão ilegal do ex-presidente Lula, a execução de Marielle Franco e o exílio de Jean Wyllys são sinais de “uma conjuntura de fechamento de regime”. Assista edit

247 - A deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) denunciou em entrevista à TV 247 o fechamento do regime em curso no Brasil. “Não estamos com uma conjuntura boa. É um momento difícil para retomarmos aquilo que perdemos desde o golpe que derrubou a presidenta Dilma, a prisão ilegal de Lula, a execução de Marielle e o exílio de Jean Wyllys. Esta é uma conjuntura de fechamento de regime”, disse.

Apesar das dificuldades, a deputada enxerga avanços. “Está duro, mas existem também movimentos, coisas acontecendo. Essa tentativa de golpe sistemática é resposta também ao avanço das lutas. A cara da luta é a cara das maiorias, não tem como fazer sem mulher preta, de luta, da periferia e das favelas”, disse.

Talíria concluiu enfatizando a importância de se ocupar os espaços de poder: “A gente sabe que não é o parlamento que vai acabar com o bolsonarismo. Ao mesmo tempo que não é isso, esses nossos mandatos populares são instrumentos para ampliar vozes da rua. Temos que ser instrumentos para ocupar o poder e subvertê-lo, coletiviza-lo e devolvê-lo para as maiorias”.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.