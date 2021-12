"O STF se apequena" com confirmação de André Mendonça, diz Cristina Serra

A jornalista afirmou que a confirmação de André Mendonça no STF rompe com princípios civilizatórios fundamentais edit

247 - A jornalista Cristina Serra, em sua coluna na Folha de S.Paulo, afirmou que a confirmação de André Mendonça no Supremo Tribunal Federal rompe com princípios civilizatórios básicos e abre um grave precedente.

"A separação entre igreja e Estado é esteio civilizatório. O Senado da República não poderia ter sido coautor da violação de tal princípio", escreve, acrescentando que "um perigoso limiar foi ultrapassado".

"Perdas e danos no Executivo e no Legislativo podem ser corrigidos de quatro em quatro anos. No Judiciário, erosões democráticas têm efeito bem mais longevo", comparou.

"As consequências poderão alcançar gerações. O STF se apequena. O país retrocede. Perdemos todos".

