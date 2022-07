"O terror está se aproximando e eles vão tentar um atentado contra o Bolsonaro para culpar a oposição", diz Hildegard Angel

Apoie o 247

247 - A jornalista Hildegard Angel disse que os bolsonaristas vão tentar um atentado contra Jair Bolsonaro (PL) para culpar a oposição. Comentando sobre a tentativa de jogar um explosivo no comício do ex-presidente Lula (PT) na Cinelândia, Rio de Janeiro, na semana passada, Hildegard afirmou: “o terror está se aproximando e eles não têm mão a medir para isso, o que eles querem é afastar os eleitores do palanque do Lula”.

“E vão tentar um atentado contra o Bolsonaro, protegendo-o muito bem, para que isso respingue sobre a oposição, porque esse é o método deles”, completou.

Hildegard ainda comentou que o suposto atentado contra Bolsonaro em 2018 foi falso. “Aquele atentado do Bolsonaro não existiu, só acredita quem quer. Foi uma pantomima, uma farsa para entronizar esse incapaz que nos colocou nessa situação: as pessoas infelizes, com fome”.

“Bolsonaro é a personificação do ruim, da maldade, do demônio, mas quer se comparar com Cristo”, continuou. “É um oportunista, sem limite, sem moral, um charlatão político”, destacou.

