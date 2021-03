'O único líder que pode reconstruir e reconciliar o Brasil é o Lula', diz José Dirceu

"Voltou o Lula, o estadista. O único líder no Brasil, evidentemente que não sozinho, que pode reconstruir o país, reconciliar o país consigo mesmo, pacificar o país, é o Lula", disse o ex-ministro José Dirceu edit

Luísa Fragão, Revista Fórum - O ex-ministro-chefe da Casa Civil e ex-deputado federal José Dirceu (PT) comentou em entrevista ao Fórum Onze e Meia, nesta quinta-feira (11), sobre o primeiro discurso do ex-presidente Lula (PT) após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, anular todos os processos contra ele no âmbito da Lava Jato de Curitiba.

Para Dirceu, o discurso do ex-presidente mostrou sua versão “estadista” e de liderança. Ele diz ainda que o petista é a única alternativa para “reconstruir” o Brasil.

Questionado sobre a sua opinião em relação à fala do ex-presidente, Dirceu respondeu: “É o Lula, né. O Lula sem infâmia da Lava Jato. Voltou o Lula, o estadista. O único líder no Brasil, evidentemente que não sozinho, que pode reconstruir o país, reconciliar o país consigo mesmo, pacificar o país, é o Lula”.

