'O vagabundo do presidente pediu para que 'Jacaré' fosse contratado pelo PSL por R$ 20 mil mensais", diz Paulo Marinho

"A verdade: o vagabundo do presidente pediu para que Gustavo contratasse Jacaré na folha do PSL recebendo R$ 20k", postou o ex-aliado do clã Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 - O empresário Paulo Marinho (PSDB-RJ), suplente do senador Flávio Bolsonaro (Pl-RJ) afirmou, em sua conta no Twitter, que Jair Bolsonaro (PL) pediu que Gustavo Bebianno - falecido em 2020 - contratasse pela legenda o ex-assessor Waldir Ferraz, conhecido como "Jacaré" , amigo íntimo do ex-capitão, com um salário mensal de R$ 20 mil. Bolsonaro foi eleito presidente da República em 2018 pelo PSL.

“Um anônimo, vulgo Jacaré, afirmou na revista Veja que convenceu Bolsonaro de que Bebianno estaria envolvido no atentado de JF. A verdade: o vagabundo do presidente pediu para que Gustavo contratasse Jacaré na folha do PSL recebendo R$20k. Bebianno negou mais essa rachadinha”, postou o ex-aliado da família Bolsonaro na rede social.

"Bebianno negou mais essa rachadinha. Meu consolo: em janeiro de 23 Jacaré retorna para o anonimato e a família presidencial vai para cadeia", completou Marinho em outra postagem. Gustavo Bebianno foi responsável pela coordenação da campanha de Bolsonaro e comandou a Secretaria-Geral da Presidência até abril de 2019, quando foi exonerado. Ele faleceu em 2020 em decorrência de um infarto

PUBLICIDADE

Na última quinta-feira (20), a revista Veja publicou uma entrevista em que Ferraz diz que Ana Cristina Valle, ex-mulher do atual ocupante do Palácio do Planalto, encabeçava o suposto esquema de rachadinhas nos gabinetes do então deputado federal Jair Bolsonaro e dos seus filhos Flávio e Carlos. Ele recuou das declarações poucas horas após a publicação da reportagem e de ter recebido um telefonema de Jair Bolsonaro cobrando explicações.

Confira a postagem de Paulo Marinho sobre o assunto.

PUBLICIDADE

Meu consolo: em Janeiro de ‘23 Jacaré retorna para o anonimato e a família presidencial vai para cadeia. — Paulo Marinho (@PauloMarinhoRio) January 23, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE