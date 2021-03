OAB aciona MPF-DF para que Pazuello responda criminalmente por falhas no enfrentamento à Covid-19

Na representação, enviada ao MPF-DF nesta quarta-feira (24), a OAB destaca o ‘despreparo’ do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e cita o ‘nítido descaso e falta de empenho do governo federal’ no combate ao coronavírus edit

247 - A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ingressou com uma ação junto ao Ministério Público Federal do Distrito Federal (MPF-DF) para que o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello responda criminalmente pela “indefensável gestão’ que fez no enfrentamento à pandemia de Covid-19.

Na representação, enviada ao MPF-DF nesta quarta-feira (24), a OAB destaca o ‘despreparo’ de Pazuello e cita o ‘nítido descaso e falta de empenho do governo federal’ no combate ao coronavírus.

De acordo com o blog do jornalista Fausto Macedo, do jornal O Estado de S. Paulo, a ação imputa a Pazuello os mesmo crimes que foram atribuídos em um outro processo movido pela OAB contra Jair Bolsonaro, como colocar em risco a vida ou saúde de outras pessoas, infração de medida sanitária preventiva, emprego irregular de verbas ou rendas públicas e prevaricação.

A OAB pede, ainda, que os ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, além dos cientistas Miguel Nicolelis e Atila Iamarino, sejam ouvidos no âmbito do processo.

