OAB avalia abrir investigação contra força-tarefa da Lava Jato em Curitiba

247 - A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) definirá, na próxima terça-feira (7), por meio de uma reunião virtual, se irá pedir que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) investigue a conduta da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba.

Segundo reportagem do blog da jornalista Bela Megale, o assunto vem sendo debatido pelos conselheiros da OAB e o presidente da entidade, Felipe Santa Cruz, em grupos de WhatsApp.

A intenção dos membros da OAB é que sejam os fatos investigados pelas reportagens do The Intercept Brasil acerca da cooperação ilegal dos procuradores da força-tarefa com o FBI, e a chamada “grampolândia, que teria investigado de maneira camuflada políticos como os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP).

