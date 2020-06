OAB e mais 50 entidades lançam campanha pela democracia e pedem união de forças contra Bolsonaro

A próxima semana começa com o lançamento pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e outras entidades e movimentos populares ligados às forças progressistas e de esquerda de atividades virtuais com caráter oposicionista ao governo de extrema direita de Jair Bolsonaro edit

247 - Na segunda-feira (29) começa a campanha Brasil pela Democracia, protagonizada por mais de 50 entidades democráticas, progressistas e populares, em defesa das instituições democráticas, do estado de direito e em oposição ao governo de Jair Bolsonaro.

Entre os participantes da iniciativa, estão a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e também grupos ligados à esquerda, que defendem o Fora Bolsonaro, como o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e a CUT (Central Única dos Trabalhadores) e a UNE (União Nacional dos Estudantes), informa a jornalista Daniela Arcanjo na Folha de S.Paulo

Segundo o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, está ocorrendo uma escalada na situação do país, que leva as organizações sociais a se unirem. Santa Cruz é crítico aos ataques às instituições feitos por Jair Bolsonaro.

As hashtags #BrasilpelaDemocracia e #BrasilpelaVida vão marcar o lançamento da campanha nas redes sociais, mas ainda não há a decisão de fazer atos presenciais agora, por causa da pandemia do coronavírus.

As entidades afirmam que decidiram se unir contra os ataques à imprensa, ao STF (Supremo Tribunal Federal) e ao Congresso. O site de lançamento frisa ainda que a vida no país está ameaçada pelo desleixo do governo no combate à pandemia da Covid-19.

Nos dias 4 e 5 de julho, essas entidades vão organizar o evento online Virada da Democracia, com palestras e atividades culturais.

Santa Cruz considera que o momento obriga a sociedade civil a superar diferenças. Ele defende que todos os democratas do país devem se unir.

