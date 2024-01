OAB homenageia juíza que serviu café a preso em audiência de custódia, atacada por bolsonaristas

Apoie o 247

247 - A Ordem dos Advogados do Brasil em Roraima concedeu uma menção elogiosa à juíza Lana Leitão Martins, que viralizou após oferecer café e casaco ao detento Luan Gomes, que estava 'com frio' durante uma audiência de custódia.De acordo com apuração do UOL, o pedido foi formalizado pelo presidente da OAB Roraima, Ednaldo Gomes Vidal, na sexta-feira (12).

A OAB diz que magistrada teve atuação ética e humanizada. Na ocasião, a juíza aplicou "efetivamente o ordenamento jurídico, observando as regras de segurança sanitária e garantia deOAB homenageia juíza que serviu café a preso em audiência de custódia, atacada por bolsonaristas direitos da pessoa presa, com excelência, presteza e dedicação, sempre pautada na ética e compromisso institucional", destacou o presidente.

A juíza, que tem ampla experiência na área criminal, passou a ser atacada por bolsonaristas após a repercussão do vídeo. Nikolas Ferreira usou suas redes para expor Lana, seguido pelo deputado cassado Deltan Dallagnol.

