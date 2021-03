OAB pede que STF obrigue Bolsonaro a fazer vacinação em massa

247 - O presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Felipe Santa Cruz, assinou ação em que pede ao STF (Supremo Tribunal Federal) que obrigue Jair Bolsonaro a promover a vacinação em massa.

Felipe Santa Cruz acusa o governo federal de encarar a vacinação "mais como um problema do que uma solução", acarretando atrasos na imunização da população. "A Presidência da República e o Ministério da Saúde têm encarado as vacinas mais como um problema do que uma solução. Em inúmeros episódios, aqueles que deveriam ser responsáveis por gerir as crises, se valeram de seus discursos e cargos para deslegitimar a vacinação, discriminando os imunizantes de determinados países e fazendo terrorismos sobre os possíveis efeitos da vacina na saúde da população", escreve Santa Cruz.

A OAB ressalta que a postura do governo federal no combate à pandemia "tem sido descrita por especialistas da saúde e pela mídia, dentro e fora do País, como um dos fatores que contribuíram para a conjuntura calamitosa atual", informa a Exame.

