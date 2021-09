OAB prepara ação para saber custos de manifestações golpistas aos cofres públicos

“Queremos conhecer quanto foi gasto nesse ato de campanha que foi feito no 7 de Setembro", afirmou o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz edit

247 - O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, afirmou que a entidade irá ingressar com uma petição para saber os custos das manifestações bolsonaristas do dia 7 de setembro aos cofres públicos. Segundo Santa Cruz, existem “claros indícios” de crimes de responsabilidade cometidos por Jair Bolsonaro durante os atos.

“Queremos conhecer quanto foi gasto nesse ato de campanha que foi feito no 7 de Setembro. Também estamos preparando uma ação que pode ser distribuída ainda hoje para essa lei que tenta facilitar as fake news, que tenta facilitar a máquina que o presidente e os apoiadores montaram para atacar seus adversários de forma ilegal usando a internet como um campo de atividade criminosa”, disse Santa Cruz em entrevista à rádio CBN nesta quarta-feira (8). A declaração do presidente da OAB faz referência à MP nº 1.068/2021, que altera o Marco Civil da Internet e foi assinada por Bolsonaro menos de 24 horas antes da realização das manifestações.

Para ele, “houve um sequestro do 7 de Setembro, como se o país estivesse dividido entre aqueles que usam a bandeira e aqueles que resistem à nossa bandeira. Então o presidente conseguiu ampliar essa divisão e fez do 7 de setembro um ato de ruptura da constituição, de afronta ao Poder Judiciário”.

