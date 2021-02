OAB processa grupo de advogados que ameaça promover ações judiciais contra críticos do bolsonarismo

247 - O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, determinou que a Corregedoria e a Procuradoria da instituição processem o grupo de advogados bolsonaristas autointitulado “Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil (OACB). A informação é do blog do jornalista Lauro Jardim, de O Globo.

Determinação foi tomada nesta quinta-feira (25), um dia após o grupo usar as redes sociais para pedir que internautas enviassem mensagens postadas na rede com ofensas ao “presidente Jair Bolsonaro, sua família e membros do seu governo, seja por parte de políticos, artistas, professores ou qualquer um do povo”. O objetivo da iniciativa de caráter fascista visa a intimidar a oposição.

Segundo Santa Cruz, “a Constituição Federal garante a livre manifestação de opiniões e esse é um dos pilares de qualquer democracia. Parece, portanto, que tal ‘entidade’ desconhece ou despreza a Constituição”.

Ainda conforme a reportagem, o presidente da OAB pede que a corregedoria investigue a suspeita de que o grupo teria um crime disciplinar. Santa Cruz também pediu que a Procuradoria da OAB prepare uma ação para proibir o grupo de utilizar a sigla da instituição.

