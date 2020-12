OAB processou governo Bolsonaro uma vez por semana nos dois primeiros anos

A OAB acionou o STF 80 vezes nos dois primeiros anos do governo Jair Bolsonaro, uma média de uma ação por semana edit

247 - O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) 80 vezes nos dois primeiros anos do governo Jair Bolsonaro, uma média de uma ação por semana.

A entidade apresentou ao STF 26 ações e 54 pedidos para opinar em julgamentos, na figura de amigo da Corte, de acordo com informação publicada pela coluna de Guilherme Amado.

Dias atrás, a OAB protocolou uma ação no Supremo denunciando omissões da Presidência da República e do Ministério da Saúde no plano de vacinação contra o coronavírus.

O conhecimento liberta. Saiba mais