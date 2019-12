OAB vai ao Supremo defender juiz de garantias

247 - O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) defendeu no Supremo Tribunal Federal (STF) o juiz de garantias, que, segundo o projeto anticrime, fica responsável pelo controle da legalidade dos processos, diferentemente de outro magistrado que julgaria o caso final. A inclusão do juiz de garantias na proposta representa uma derrota para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.

De acordo com a OAB, a "eventual concessão" da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), movida pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), "representaria inequívoco retrocesso em matéria de direitos fundamentais". Os relatos foram publicados no blog do Fausto Macedo.

A OAB afirma que o juiz e garantias não é apenas constitucional, mas também "medida fundamental para assegurar em toda sua plenitude a garantia constitucional da imparcialidade do juiz".

Segundo a entidade, a criação do juiz de garantias é a "mais importante medida do Congresso Nacional, desde 1988, para a constitucionalização do Código de Processo Penal brasileiro, documento arcaico, obra de um período ditatorial que instituiu um procedimento inquisitório de inspiração fascista".

"Eventuais problemas ou dificuldades práticas de implementação do juiz de garantia não torna a figura inconstitucional e são plenamente solucionáveis em um curto período, desde que haja vontade na necessária e tardia implementação do Juiz de Garantias", diz a entidade.