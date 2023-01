Objetos roubados do STF durante ato terrorista são oferecidos em sites da internet

"Seja real ou não, é criminoso. Então tem que denunciar", disse o secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous, durante participação no programa Giro das 11, da TV 247 edit

Apoie o 247

ICL

247 - Itens saqueados do Supremo Tribunal Federal (STF) durante os atos de vandalismo promovidos por terroristas bolsonaristas e de extrema direita no domingo (8) estão sendo colocados à venda em plataformas de comércio eletrônico na internet.

Entre os itens anunciados ,segundo o jornal O Globo, estão a porta do armário onde ficava a toga do ministro Alexandre de Moraes e uma poltrona usada pelos magistrados no plenário da Suprema Corte, acompanhada do brasão da República.

Na descrição do anúncio postado na plataforma OLX, o assento retirado do plenário do STF foi colocado à venda por R$ 1 mil após ser anunciado como "cadeira gamer". Um outro anúncio na mesma plataforma anuncia por R$ 250 uma "porta conservada mesmo modelo do Alexandre de Moraes".

Já no Mercado Livre, uma porta foi anunciada como se fosse a original do “Xandão malvadão” e o vendedor pedia R$ 20 mil pelo item oferecido sem garantia ao comprador. Segundo a plataforma, os anúncios foram retirados de circulação e que "independentemente da consistência e veracidade, todos os anúncios em questão estão sendo excluídos e seus respectivos vendedores banidos".

O secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous, disse, durante participação no programa Giro das 11, da TV 247, desta terça-feira (10), que a população denuncie este tipo de ato criminoso. "Seja real ou não, é criminoso. Então tem que denunciar. Fotos, vídeos, sites, perfis, tudo que disser respeito à atividade golpista e incitação a baderna deve ser denunciado”, disse Damous. As denúncias podem ser feitas pelo e-mail [email protected].br .

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.