Ocupação 9 de Julho sediará a nona Feira Esquerda Livre

Apoie o 247

ICL

MST - Um espaço icônico de resistência e luta por moradia na cidade de São Paulo vai sediar mais uma edição Feira Esquerda Livre. A Ocupação 9 de Julho, localizada no centro da capital paulista, receberá o evento no dia 5 de novembro, das 10 às 19 horas. Antiga sede do INSS, além de ser a casa de mais de 120 famílias, a Ocupação é ponto de encontro de artistas e ativistas de todas as idades.

Ocupado desde 2012 pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto do Centro (MTST), o local já foi palco para cantoras e cantores como Ana Canãs, Maria Gadú, Crioulo, Chico César, entre outros, além de espaço para diversos eventos artísticos e culturais e onde centenas de pessoas se encontram para saborear o almoço que é feito por lá uma vez por mês.

“Um local perfeito para a realização de mais esta Feira. O espaço que se tornou o símbolo da luta pelo direito à moradia será também o ponto de encontro da economia colaborativa e da criatividade infinita do ser humano. Isto é muito gratificante”, afirma Camila Patah, uma das idealizadoras e organizadoras da Feira Esquerda Livre.

A Feira, que começou no Natal de 2021 no Sindicato dos Comerciários de São Paulo com a ideia de incentivar e alavancar o empreendedorismo popular de esquerda, já passou duas vezes pelo Galpão do Armazém do Campo do MST e pela Quadra do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Agora chega à sua nona edição com mais uma exposição de muita criatividade, com bebidas, comidas diversas, com opções veganas e vegetarianas, doces, calçados, peças do vestuário (autorais) e muitas opções em brechós, perfumaria, essências para o ambiente, bijuterias artesanais, artigos de decoração, sexy shop, crochê, macramê, bordado, terrário, plantas, saboaria e cerâmica, entre outros itens.

Como nas outras edições, a Feira Esquerda Livre terá entre as várias atividades, apresentações musicais. “É tudo realizado com harmonia, com atitude solidária, generosidade e afeto, nossas maiores características”, destaca Fábio Buonavita, também idealizador e organizador da Feira Esquerda Livre.

Serviço:

9ª Feira Esquerda Livre

Dia: 05/11 (sábado)

Horário: das 10 às 19 horas

Local: Ocupação 9 de Julho (rua Álvaro de Carvalho, 427 – Bela Vista – São Paulo)

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.