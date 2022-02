Ocupação irregular em Petrópolis mais do que dobrou em 35 anos

Dados são do monitoramento realizado pelo MapBiomas com base nas regiões consideradas 'aglomerados subnormais' pelo IBGE edit

Apoie o 247

ICL

247 - As áreas ocupadas de forma irregular mais do que dobraram em Petrópolis nos últimos 35 anos. É o que mostra levantamento feito pela MapBiomas com base em imagens de satélite e dados do IBGE.

Entre 1985 e 2020, houve um crescimento de 108,81% no espaço ocupado na cidade pelos "aglomerados subnormais", como o IBGE classifica áreas como favelas, invasões e loteamentos irregulares.

Geralmente, esses locais estão em áreas precárias, sem infraestrutura básica – muitas vezes em regiões consideradas de risco de deslizamentos ou inundações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O IBGE mapeou 48 "aglomerados subnormais" em Petrópolis, entre eles o Morro da Oficina, um dos mais devastados pela tempestade que destruiu a cidade na última semana. As informações são do G1.



Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE