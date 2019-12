Ofício da gestão Bolsonaro aponta indício de fraude em conduta de secretário de Doria

O caso teria ocorrido no apagar das luzes do governo de Michel Temer quando Vinicius Lummertz, hoje secretário de João Doria, era ministro do Turismo edit

247 - Relatório do Ministério do Turismo obtido pela Folha de S.Paulo via Lei de Acesso à Informação aponta suspeita de que o ex-ministro da pasta - hoje secretário do governo João Doria (PSDB) -, Vinicius Lummertz, tenha participado de ação fraudulenta no apagar das luzes da gestão Michel Temer (MDB).

"De acordo com o documento, apurações preliminares da corregedoria confirmaram indícios de 'graves condutas' praticadas pela pasta, que resultaram na anulação quase completa de pareceres que visavam recuperar cerca de R$ 20 milhões para os cofres públicos", conta a reportagem.

"Nas últimas semanas da gestão encerrada em dezembro de 2018 restou evidenciada a ocorrência de manobras pelas entidades, contando com o apoio de agentes do Ministério do Turismo mediante a criação de uma comissão especial para aprovar alguns convênios", afirma trecho do relatório.